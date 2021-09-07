Происшествия

Четверых пропавших нашли в Псковской области за сутки

Четыре пропавших человека нашлись в Псковской области на минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вблизи деревни Молочище Порховского района потерявшийся 32-летний мужчина вышел из леса самостоятельно. В Печорском районе у деревни Борщевицы 59-летний мужчина тоже сам смог найти дорогу домой.

В селе Середка Псковского района сотрудники пожарного поста обнаружили еще одного потерявшегося ранее мужчину. В деревне Погорелово Новоржевского района полицейские нашли 80-летнюю пенсионерку.