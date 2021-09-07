Происшествия

За избиение своих детей будут судить жителя Дедовичского района

Жителя Дедовичского района будут судить за избиение супруги и детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор установил, что в июле этого года года житель деревни Дубровочки стал конфликтовать с членами своей семьи.

Ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. В этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта избил свою супругу и двух несовершеннолетних детей.

Прокуратура Дедовичского района поддержала возбуждение трех уголовных дел по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время продолжается расследование и сбор доказательств по этому делу. Результаты и ход расследования находятся на контроле прокуратуры Дедовичского района.