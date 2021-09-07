Происшествия

В Псковской области ищут пропавшего в лесу 88-летнего пенсионера

88-летнего мужчину разыскивают в Псковской области. 30 августа Николай Лось ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет черную жилетку, зеленый свитер, резиновые сапоги и черную кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.