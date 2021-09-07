Происшествия

Учитель физкультуры из Петербурга привезла детей в Бежаницы и попала под суд

Бежаницкий районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении учителя физкультуры из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 8 августа женщина привезла группу детей из Санкт-Петербурга на поезде в поселок Бежаницы для спортивного досуга, но не предупредила Роспотребнадзор по Псковской области о прибытии за 3 дня до начала поездки. При этом у детей не было справок об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленных в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки. Таким образом, женщина нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: признание вины, а также конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, ее имущественное положение и отношение к содеянному.

Суд признал учительницу виновной и назначил ей штраф в размере 7 500 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.