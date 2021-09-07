Происшествия

Пенсионера с двумя тростями ищут в Псковской области

Пропавшего 10 сентября 64-летнего Григория Смирнова ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза.

Мужчина был одет черную куртку, свитер, голубые джинсы, серую кепку, темно-синие кроссовки. С собой у него были железная и деревянная трости, коричневая сумка.

Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Григория Смирнова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.