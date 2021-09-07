Происшествия

Пскович поверил лжесотруднику банка и лишился 150 тысяч рублей

41-летний пскович поверил лжесотруднику банка и лишился денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, мужчину по телефону заверили, что на него хотят оформить кредит и сотрудник банка поможет это предотвратить. В результате разговора с банковского счета потерпевшего было списано 150 тысяч рублей, которые как раз и оказались кредитными средствами.

Кроме того, 67-летней псковичке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник убедил женщину, что мошенники хотят несанкционированно списать деньги с ее кредитной карты. Поэтому, по его словам, чтобы предотвратить операцию, нужно следовать инструкциям оператора и сообщить коды доступа из смс. Как только потерпевшая назвала по телефону всю необходимую информацию, с ее счета исчезли почти 83 тысячи рублей.

А 60-летняя жительница Пскова в результате общения с неизвестным, звонившим с номера московского региона, лишилась более 11 тысяч рублей.

Великолукской 65-летней пенсионерке также поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Общение обернулось для женщины потерей почти 40 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

УМВД России по Псковской области напоминает: сотрудники банка не звонят своим клиентам первыми. «Не нужно доверять собеседнику и сообщать ему коды доступа из смс, личные данные или пароли от личного кабинета на сайте банка. Если подобный звонок поступил - следует как можно скорее прекратить общение», - обратились в ведомстве к псковичам.