Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя и продуктов

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

11 сентября в 15.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - в магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.