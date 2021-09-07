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Мужчину в камуфлированной куртке продолжают искать в Великих Луках

12.09.2021 14:48|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он ушел из дома, и до настоящего времени местонахождение горожанина не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

Теги: #великие луки #пропал человек #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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