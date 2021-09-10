Происшествия

Пскович приехал в Пензу и украл из магазина квадрокоптер

До двух лет лишения свободы грозит 23-летнему жителю Пскова, который украл из магазина в Пензе квадрокоптер стоимостью более 30 тысяч рублей. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает портал smi58.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пензенской области

На кадах видно, как молодой человек берет с полки коробку с дорогим устройством, кладет ее в сумку и отправляется в сторону выхода. Благодаря этой записи правоохранители смогли установить личность подозреваемого и поймать его.

Молодой человек признал свою вину и рассказал, что собирался продать квадрокоптер, а деньги потратить на личные нужды.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.