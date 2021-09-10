Происшествия

Мужчину разыскивают в порховском лесу

Мужчину разыскивают в лесу вблизи деревни Кривоселово Порховского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении МЧС России по Псковской области.

Заявка на поиски мужчины 1980 года рождения поступила в МЧС 12 сентября в 23.40, потерялся он 11 сентября. На сегодняшний день запланированы поисково-спасательные работы.

Кроме того, 12 сентября пропали мужчина и женщина 1954 года рождения. Они заблудились в лесу в Великолукском районе. Заявка на поиски поступила в 6.30, в 14.00 пропавших начали искать спасатели, а в 17.40 они вышли из леса самостоятельно.