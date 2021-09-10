Происшествия

Псевдоцелительницу осудили в Куньинском районе

В Куньинском районе псевдоцелительница обокрала женщину с больными ногами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокураторы района.

Установлено, что 25 июня обвиняемая находилась у дома потерпевшей и задумала похитить деньги последней. По внешним признакам мошенница определила, что у женщины есть проблемы со здоровьем - она с трудом передвигалась. Злоумышленница предложила помочь избавиться от недуга, на что потерпевшая согласилась.

Обвиняемая не имела медицинского образования и никаких сверхъестественных способностей. Больная женщина лишилась 15 тысяч рублей.

Похищенные деньги обвиняемая потратила. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.