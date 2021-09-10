Происшествия

Две фальшивые купюры поступили в псковские банки из магазинов

Две фальшивые пятитысячные купюры обнаружили в банках Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 10 сентября в банке Великих Лук была выявлена купюра номиналом 5 тысяч с признаками подделки. Она поступила в финансовое учреждение из магазина в поселке Усвяты.

Кроме того, 12 сентября в полицию по городу Пскову тоже поступило сообщение о подозрительной купюре. Пятитысячную купюру доставили с выручкой из опочецкого магазина. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Псковские полицейские ремонтируют внимательно проверять денежные знаки, а работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы — пользоваться специальным оборудованием.