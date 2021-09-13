Происшествия

Псковские пограничники задержали организатора незаконной миграции

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли преступную деятельность иностранного гражданина, организовавшего канал незаконной миграции жителей третьих стран на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек 1991 года рождения в целях личного обогащения организовал въезд в Россию 20 иностранных граждан в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. При проведении противоправной акции группу нарушителей вместе с организатором задержали псковские пограничники.

Невельский районный суд признал организатора преступной деятельности виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения сроком на 1 год 1 месяц. Приговор суда вступил в законную силу.