Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу красной рыбы

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже красной рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Октябрьском проспекте в Пскове. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на объект и задержал 33-летнего псковича. Он пронес через кассу две упаковки красной рыбы, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.