Происшествия

Мошенник взломал аккаунт в соцсети и украл у псковички деньги

130 тысяч рублей похитил мошенник у псковички с помощью взломанного аккаунта в соцсети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что 13 сентября в соцсети ей пришло сообщение от подруги. Та ей рассказала, что можно якобы получить денежное вознаграждение от крупного банка, для этого нужно всего лишь предоставить реквизиты банковской карты. Потерпевшая заинтересовалась и сообщила все данные. В ходе переписки с ее карты было списано 130 тысяч рублей. Оказалось, что аккаунт подруги был взломан.

На данный момент проводится проверка. Псковские полицейские просят и предупредить своих пожилых родственников, что возможно такого рода мошенничества и проинструктировать, как вести себя в подобных ситуациях.