Происшествия

Новоржевец ударил знакомого ножом в живот и оказался в колонии

Ранее судимого 37-летнего жителя Новоржева отправили в исправительную колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В апреле вечером между обвиняемым и его знакомым произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту удар складным ножом в живот.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с применением в качестве орудия преступления ножа).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.