Происшествия

Суд рассмотрит дело задержанного при покупке наркотиков псковича

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Псковской области, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии дознания, в июне мужчина на железнодорожном перегоне незаконно приобрел наркотики для личного употребления. Его задержали сотрудники транспортной полиции, у мужчины изъяли наркотическое средство – мефедрон. Общая масса наркотика составляла порядка 0,946 г.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский районный суд.