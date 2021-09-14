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Россельхознадзор и пограничники пресекли незаконный ввоз говядины в Псковскую область

Россельхознадзор и пограничники пресекли незаконный ввоз более 8 тонн говядины в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В минувшие выходные в Невельском и Себежском районах должностные лица управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приостановили движение четырех грузовиков, в которых перевозили 8,5 тонн говядины в четвертинах на кости из Республики Беларусь. По информации грузоперевозчиков, партии говядины следовали в Великие Луки и Себеж.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления установили, что мясосырье перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки (клейм), подтверждающих качество, безопасность и происхождение продукции. Также товар транспортировался с нарушением ветеринарно-санитарных правил – автомобили не были оснащены холодильниками.

Управление Россельхознадзора запретило перемещение партии говядины. Также оформили акты о возврате груза. По фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.