Происшествия

Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках

Мертвого бизнесмена обнаружили возле подъезда дома на улице Вокзальной в Великих Луках утром 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Следственный комитет РФ

Тело имеет повреждения, характерные при падении с высоты. По предварительной информации, бизнесмен выпал из окна на девятом этаже.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области подтвердили факт трагедии. Следователи выезжали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По имеющейся информации, мужчина не имеет отношения к данному дому.