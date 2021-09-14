Происшествия

Садовый дом сгорел ночью в Великих Луках

Два пожара произошло в Псковской области в ночь на 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 2.46 в Стругах Красных на улице Курортной загорелось бесхозное строение. Оно уничтожено огнем полностью. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 3.20 поступило сообщение о возгорании в садовом доме в СНТ «Подснежник» в Великих Луках. Дом размером 6 на 6 метров выгорел по всей площади и остался без кровли. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.