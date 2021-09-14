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Женщина попалась на краже шампуня и сладостей в Великих Луках

15.09.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

59-летняя жительница Великих Лук попалась на краже шампуня и кондитерских изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 сентября наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали великолучанку, которая пронесла через кассовый узел четыре бутылки шампуня и кондитерские изделия, не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей.

Подозреваемую передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

Теги: #великие луки #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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