Происшествия

Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз комплектующих для компьютеров

Пограничники совместно с представителями таможни в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) выявили партию комплектующих частей для электронно-вычислительной техники, незаконно перемещаемых через государственную границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В зону паспортного контроля на въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Вольво» под управлением 48-летней гражданки сопредельного государства. При стандартном опросе водителя о возможном наличии в транспортном средстве укрытых от контрольных органов предметов, женщина ответила отрицательно, но в ходе осмотра багажного отделения автомобиля среди личных вещей обнаружили значительное количество электронной техники.

Как выяснилось, иностранка пыталась ввезти в Россию более 60 модулей оперативного запоминающего устройства и жестких дисков для компьютеров. По предварительной оценке, примерная стоимость выявленного товара составила более 300 тысяч рублей.

Выявленную технику передали сотрудникам таможни для проведения дальнейших проверочных и процессуальных мероприятий.