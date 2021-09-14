Происшествия

Следователи просят поделиться информацией о смерти великолукского бизнесмена

Следователи просят жителей Великих Лук поделиться информацией по поводу смерти местного бизнесмена. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что выводы о причинах смерти делать преждевременно, поскольку в настоящее время ведется следствие. Там также добавили, что люди, которые владеют важной информацией по этому случаю, могут прийти в следственный отдел и дать свои показания. Отдел находится на улице Новосокольнической, 17Б в Великих Луках.

Напомним, вчера в Великих Луках появилась информация о смерти 51-летнего бизнесмена. Тело имеет повреждения, характерные при падении с высоты. При этом, по имеющейся информации, мужчина не имеет отношения к дому, рядом с которым обнаружили труп.