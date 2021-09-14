Происшествия

Нелегальные сигареты изъяли из магазина в Пскове

Нелегальную табачную продукцию продавали в псковском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Псковские таможенники и сотрудники управления Роспотребнадзора обнаружили в торговом помещении 1439 пачек сигарет, не имеющих средств идентификации и немаркированных акцизными марками Российской Федерации.

Ранее в магазине уже выявляли подобные нарушения. «Изъятие немаркированных сигарет сомнительного качества и штрафные санкции не останавливают предприимчивого нарушителя закона», - добавили в пресс-службе.

Нелегальную табачную продукцию изъяли. Проводится проверка.