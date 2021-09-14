Происшествия

Порховича будут судить за незаконную продажу алкоголя

На жителя Порховского района завели уголовное дело за незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура установила, что 50-летний порхович ранее уже привлекался к административной ответственности за то, что реализовал спиртосодержащую продукцию, находящуюся в незаконном обороте. Теперь, после того, как мужчина повторил это нарушение, его обвинили в совершении преступления по статье 171.4 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года.

Уголовное дело прокуратура направила в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.