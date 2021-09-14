Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу кофе из магазина

За кражу кофе из магазина росгвардейцы задержали молодого псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего псковича, который похитил из магазина пять упаковок кофе. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полиции.