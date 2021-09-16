Происшествия

Псковские таможенники остановили незаконную перевозку культурных ценностей XIX века

Незаконную перевозку культурных ценностей XIX века выявили псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Товар прибыл на Убылинский таможенный пост Псковской таможни для прохождения дальнейших процедур. Его поместили на склад временного хранения. Затем груз вывезли со складов в нерабочее время таможенного органа.

Чтобы выяснить все обстоятельства, почему товар выдали на складе, Псковская таможня создала опергруппу. Сотрудники оперативных подразделений и службы организации таможенного контроля обнаружили несоответствие заявленного товара фактически перемещенному через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В результате на территории Тверской области грузовик задержали. В автомобиле обнаружили товар с признаками культурных ценностей: английские весы середины XIX века, витражи «модерн под готику» XIX века, витражи с ромбовидным остеклением. Информация о старинных предметах отсутствовала в товаросопроводительных документах.

По предварительному заключению эксперта, все предметы подпадают под действие закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Проводятся проверочные мероприятия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ.