Происшествия

Полиция задержала псковича за кражу скутера

Полиция задержала молодого псковича, который украл скутер и продал его. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Скутер пропал с парковки по улице Алексея Алехина в конце августа. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

Задержанный молодой человек признался в содеянном. Выяснилось, что пскович украл скутер «Вортекс» с парковки у дома №30. Некоторое время он сам пользовался чужим транспортом, а потом перекрасил и продал его.

Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый причастен к нескольким аналогичным хищениям в Пскове и Псковском районе.

В настоящий момент транспортное средство разыскивается. В отношении 21-летнего псковича возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.