Происшествия

Суд вынес приговор жителю Новосокольников, который до смерти избил мать своего друга

Жителя Новосокольников осудили за избиение матери друга, после которого женщина скончалась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 26 октября 2020 года подсудимый вместе со своим знакомым по которому завели отдельное дело, находились в жилом доме. В этом доме проживал друг потерпевшего и его мать. Мужчины распивали алкоголь. Пожилая женщина мешала им своим присутствием, из-за чего между ними произошла ссора.

Опасаясь насилия со стороны обвиняемого и его товарища, пенсионерка вышла из дома. Обнаружив ее отсутствие, мужчины также покинули дом и нашли потерпевшую на улице. Затем подсудимый, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью несколько раз ударил женщину руками и ногами.

Потерпевшая получила несколько переломов ребер и разрывов внутренних органов. От этих травм пенсионерка скончалась.

Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал, пояснил, что женщину не бил, а только отряхивал пыль с ее одежды, а протоколы следственных действий подписывал, не читая.

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.