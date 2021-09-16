Происшествия

Детская коляска сгорела в подъезде дома на улице Крупской в Пскове

Детская коляска сгорела в подъезде многоквартирного дома №22 на улице Крупской в Пскове 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже дома, лестничная площадка закопчена на площади 8 квадратных метров. Причина — неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, еще один пожар случился в многоквартирном доме №5 на улице Конной. Произошло короткое замыкание в электрощитовой. В результате закопчены подъезды на 2, 3 и 4 этажах, огнем повреждены электросчетчики.

Также из-за неосторожности начался пожар в деревне Тулубьево Великолукского района, там сгорел нежилой дом.