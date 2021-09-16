Происшествия

Беременную великолучанку осудили за незаконный сбыт наркотиков

Беременную жительницу Великих Лук осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в марте 2021 года 26-летняя девушка согласилась помочь своему знакомому приобрести наркотики. После того, как тот передал великолучанке деньги, последняя через сайт заказала запрещенное вещество и, получив фотографию места «закладки», забрала «заказ». Подсудимая передала наркотики знакомому за гаражами частного сектора в Великих Луках. При этом она отсыпала себе часть порошка для личного употребления.

Молодая девушка свою вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел беременность подсудимой.

Суд признал великолучанку виновной и назначил наказание в виде 4-х лет колонии общего режима. Кроме того, суд посчитал возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания в тюрьме на срок беременности и достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.