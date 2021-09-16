Две бутылки текилы украл молодой человек из магазина в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
17 сентября около часа ночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две бутылки текилы, стоимостью 1465 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.