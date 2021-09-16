Происшествия

Житель Острова стал жертвой мнимого сотрудника банка

Житель Острова стал жертвой мнимого сотрудника банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26-летний житель Островского района обратился в местное отделение полиции. Он рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что мужчине необходимо предотвратить несанкционированное оформление кредита и обезопасить уже имеющиеся денежные средства. Сделать это очень просто - нужно перевести деньги на резервный счет с помощью онлайн-банка, пояснил мошенник.

Доверчивый острович последовал указаниям, в результате чего лишился более 140 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по данному факту.