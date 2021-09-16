Происшествия

В Псковской области ищут пропавшего в лесу 58-летнего мужчину

Пропавшего в лесу 58-летнего мужчину ищут в Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего псковича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.