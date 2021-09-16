Фальсифицированный алкоголь изъяли из великолукской автомастерской

Партию фальсифицированного алкоголя изъяли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Фото: Следственный комитет РФ

В помещении автомастерской в городе Великие Луки следователи совместно с оперативниками территориального отдела полиции провели обыск, в ходе которого изъяли почти 300 бутылок алкоголя различных марок, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Общий объем изъятой продукции составил почти 200 литров.

В настоящее время по изъятой продукции назначили комплекс судебных экспертиз, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, поскольку употребление такой продукции опасно для жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, отметили в ведомстве.