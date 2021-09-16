Происшествия

Сэндвич и торт украл пскович из магазина на Труда

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

17 сентября в 1:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел гель для душа, флакон шампуня, пену для бритья, зубные щетки, сэндвич и торт.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.