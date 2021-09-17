Происшествия

Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка

Предположительной причиной возгорания автомобиля «Рено» на улице Лесной в Пскове названа разгерметизация топливной системы. Пожар произошел сегодня, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«По предварительным данным, возгорание произошло во время движения автомобиля, были заблокированы двери. Предположительно, женщина, которая находилась за рулем, смогла выбраться, разбив стекло. Спасти пассажирку она не смогла», - рассказали в ведомстве.

В результате женщина 1963 года рождения погибла.