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Происшествия

Ожоги получила при пожаре жительница Великих Лук

19.09.2021 20:04|ПсковКомментариев: 0

Женщина пострадала в результате пожара на улице Индустриальной, 9 в Великих Луках 19 сентября. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: «Луки.ру»

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:42. Дом, в котором произошел пожар, разделен на три семьи. Огонь начал распространяться на веранде, которая была обустроена под звуковую студию. Огонь уничтожил ее полностью, также повреждена кровля. 

Пострадавшая получила ожоги рук второй и третьей степени. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в звуковой студии.

Теги: #великие луки #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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