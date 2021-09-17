Происшествия

Ожоги получила при пожаре жительница Великих Лук

Женщина пострадала в результате пожара на улице Индустриальной, 9 в Великих Луках 19 сентября. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: «Луки.ру»



Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:42. Дом, в котором произошел пожар, разделен на три семьи. Огонь начал распространяться на веранде, которая была обустроена под звуковую студию. Огонь уничтожил ее полностью, также повреждена кровля.

Пострадавшая получила ожоги рук второй и третьей степени. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в звуковой студии.