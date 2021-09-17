Продолжаются поиски мужчины, пропавшего в лесу в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в выходные в лесах региона искали двух человек.
17 сентября от УМВД по Печорскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции в поисках потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Высокий мост гражданки 1965 года рождения. В 21.30 к месту проведения поисков были направлены силы и средства 23-й пожарно-спасательной части города Печоры. По состоянию на 1.10 18 сентября женщину обнаружить не удалось. Позже она вышла из леса самостоятельно.
Также 18 сентября от УМВД России по Псковскому району поступила заявка на поиски в лесном вблизи деревни Рассамухино мужчины 1963 года рождения. В 13.15 на поиски выезжала группа поисково-спасательного отряда Пскова. В 19.00 поиски были завершены. 19 сентября спасатели участвовали в поисках с 11.10 до 19.00. Пропавший до сих пор не найден.
Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего псковича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.