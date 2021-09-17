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Продолжаются поиски мужчины, пропавшего в лесу в Псковском районе

Продолжаются поиски мужчины, пропавшего в лесу в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в выходные в лесах региона искали двух человек.

17 сентября от УМВД по Печорскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции в поисках потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Высокий мост гражданки 1965 года рождения. В 21.30 к месту проведения поисков были направлены силы и средства 23-й пожарно-спасательной части города Печоры. По состоянию на 1.10 18 сентября женщину обнаружить не удалось. Позже она вышла из леса самостоятельно.

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Также 18 сентября от УМВД России по Псковскому району поступила заявка на поиски в лесном вблизи деревни Рассамухино мужчины 1963 года рождения. В 13.15 на поиски выезжала группа поисково-спасательного отряда Пскова. В 19.00 поиски были завершены. 19 сентября спасатели участвовали в поисках с 11.10 до 19.00. Пропавший до сих пор не найден.

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего псковича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.