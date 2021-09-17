Происшествия

Пскович оштрафован за незаконное хранение наркотиков

За незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере оштрафовали жителя Пскова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 9 июля подсудимый через интернет заказал наркотики, после чего получил координаты тайника. Вечером пскович забрал «товар» и хранил при себе для личного пользования. Мужчину в этот же день задержали. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли запрещенное вещество и изъяли его.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.