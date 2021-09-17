Происшествия

Два судимых псковича угнали и подожгли чужой ВАЗ

Двух молодых людей из Пскова и Псковского района подозревают в угоне, краже и поджоге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в период с 16 на 17 сентября в Пскове от дома на улице Западной узнали автомобиль ВАЗ-2107. Вскоре его обнаружили выгоревшим около деревни Кусва. В ту же ночь в деревне Борисовичи из автомашины ВАЗ-21140, которая стояла у дома на улице Венской, украли различные инструменты и циркулярную пилу. Причиненный владельцу ущерб составил 40 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Стражам порядка удалось обнаружить подозреваемых. Это безработные, ранее судимые псковичи 2003 года рождения и 2002 года рождения. Они дали признательные показания.

По версии следствия, фигуранты сначала угнали «семерку» с улицы Западной в областном центре, а затем в Псковском районе разукомплектовали ее и подожгли, «заметая следы», рассказали в ведомстве. После этого подозреваемые совершили кражу из легкового автомобиля на улице Венской. Краденое имущество они собиралась сбыть.

В настоящее время похищенное изъяли, возбуждены уголовные дела. Полиция проводит расследование, в раках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.