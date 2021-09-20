Происшествия

«Гадкое чувство»: неизвестные украли пожертвования псковскому зооприюту

Неизвестные украли пожертвования на содержание животных в псковском зооприюте «Шанс». Об этом сообщается в группе зоозащитной организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа зоозащитной организации «Шанс» в соцсети «ВКонтакте»

С памятного камня организации также пропала табличка с надписью. «Кому-то она, видимо, нужнее, чем приюту», - заметили в «Шансе». Кроме того, из цветочного магазина на улице Труда, 50 украли ящик для пожертвований, который принадлежал приюту. Люди нашли его сломанным и пустым.

«Отвратительное, гадкое чувство. Люди отдают последнюю копейку для бездомных животных. Мы изо всех сил стараемся работать на благо города и в интересах животных, но есть "люди", готовы поживиться даже на этом. Бог им судья», - написали в группе организации.