Происшествия

Великолучанин пять раз ударил друга ножом и оказался в колонии

24-летнего жителя Великих Лук отправили в исправительную колонию за причинение тяжкого вреда здоровью приятелю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

27 февраля друзья распивали спиртное. Один из них ударил другого ножом в живот, а также четыре раз в спину и плечо. Потерпевший получил четыре непроникающие резаные (колото-резаные) раны и одну колото-резаную рану живота, проникающую в брюшную полость с образованием восьми ран тонкого кишечника, говорится в сообщении.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.