Происшествия

Миллионы потерял великолучанин после перевода денег на «безопасный счет»

Больше 2 миллионов рублей потерял великолучанин после перевода денег на «безопасный счет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 сентября пожилому великолучанину позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и стражами порядка. Они сообщили, что некие злоумышленники якобы намереваются незаконно оформить на него кредит. Во избежание этого неизвестные настойчиво предлагали жителю города на Ловати перевести имеющиеся у него деньги на «безопасный счет».

Мужчина поддался на уговоры собеседников и перечислил им свыше двух миллионов рублей. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Как пояснил полицейским потерпевший, он знал о подобного рода дистанционных мошенничествах. Тем не менее, не смог противостоять психологическому натиску злоумышленников. По этому факту возбудили уголовное дело.

Также после общения с мнимыми банковскими служащими псковичка 1976 года рождения лишилась 2 миллионов 320 тысяч рублей. Кроме того, 60-летний житель областного центра 18 сентября оказался в аналогичной ситуации и не досчитался более 400 тысяч рублей. По данным фактам также возбудили уголовные дела. Ведется следствие.

«К сожалению, за последнее время это далеко не единственные случаи мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. С учетом складывающейся обстановки полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять предельную осмотрительность и не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, которые могут использовать различные мошеннические схемы обмана доверчивых людей», - напомнили в пресс-службе УМВД.