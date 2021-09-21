Происшествия

Петербуржца с пистолетом задержали на границе с Латвией

Пыталовский районный суд признал виновным 52-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняли в незаконном перемещении через таможенную границу огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

30 декабря на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился житель Санкт-Петербурга, обнаружили незадекларированное огнестрельное оружие ограниченного поражения – пистолет модели ПБ-4М (комплекс «ОСА»). Пистолет относится к гражданскому оружию самообороны и пригоден для стрельбы, отметили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, применив с учетом данных о его личности положения статью 73 УК РФ об условном осуждении. Приговор суда вступил в законную силу.