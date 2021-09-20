Происшествия

Гараж сгорел на улице Мишарина в Пскове

Гараж сгорел на улице Мишарина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о пожаре поступило 20 сентября в 15.38.

Гараж размером 6 на 6 метров выгорел изнутри. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в гараж.

В тот же день в 16.06 в СНТ «Черняковицы 1» в Псковском районе горел дачный дом размером 4 на 6 метров. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Кроме того, огонь уничтожил веранду размером 4 на 2 метра. Предполагается, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.