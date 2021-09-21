Происшествия

Житель Пыталовского района ответил в суде за кражи запчастей

Жителя Пыталовского района осудили за кражи с придомовых участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районно прокуратуре.

В сентябре 2020 года и мае 2021 года ранее судимый мужчина похищал с придомовых участков запчасти от автомобилей и тракторов. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил и гражданские иски на сумму похищенного. Приговор суда пока не вступил в законную силу.