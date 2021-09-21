Происшествия

Полиция продолжает искать пропавшего более года назад псковича

В Пскове продолжаются поиски пожилого мужчины, пропавшего 1 июня 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба регионального УМВД России по Псковской области

Разыскивается Геннадий Баранов 1960 года рождения. Он проживал в деревне Гверздонь Псковского района. 1 июня 2020 года мужчина ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, темные с сединой, волнистые, карие глаза, прямой нос и тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Пскович был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.