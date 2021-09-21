Происшествия

В Псковском районе продолжаются поиски пропавшего в лесу 58-летнего мужчины

В Псковском районе пятый день продолжаются поиски пропавшего в лесу 58-летнего мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, поиски ведут сотрудники полиции совместно с волонтерами.

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, спасателей привлекали для поисков в выходные дни. В понедельник заявки на участие специалистов ведомства не было.

Информацию о розыске размещал поисковый отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». 16 сентября мужчина ушел из дома в деревне Рассамухино (Карамышевская волость) и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего псковича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.