Происшествия

Ранее судимый пскович угнал автомобиль, чтобы прокатиться

Ранее судимого псковича ожидает новое судебное разбирательство из-за угона автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что 10 августа ночью, с 1.10 по 1.30, пскович 1997 года рождения угнал автомобиль «Лада Гранта», припаркованный у дома №16 по улице Юбилейной в областном центре. Прокуратура определила действия молодого человека как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, поскольку мотивы своих действий пскович объяснил желанием прокатиться.

Следствие установило, что молодой человек подошел к автомобилю открыл незапертую дверь, после чего сел на водительское сиденье. Затем он при помощи ключа, обнаруженного в салоне, запустил двигатель и поехал по улице Юбилейной к переулку Зобова в Пскове. Таким образом, пскович угнал автомобиль.

Прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемого будут судить по статье 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.